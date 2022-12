Cielo molto nuvoloso per nubi stratificate con foschie e nebbie in parziale attenuazione durante la giornata. Locali addensamenti a ridosso del crinale appenninico potranno dar luogo a deboli piogge o pioviggini. Temperature senza variazioni significative, sempre superiori alla media climatologica, con valori compresi tra i 9/10 gradi della notte e 11/13 gradi del giorno. Venti deboli variabili in pianura, sud-occidentali sui rilievi. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)