A mezzanotte un incendio ha interessato un’abitazione a Fellicarolo di Fanano, in via Poggio. Danni alla copertura rilevanti. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco da Fanano e Pavullo hanno limitato la propagazione delle fiamme ad una porzione del tetto, evitando il coinvolgimento dell’intero fabbricato. Non si registrano feriti.

Diversi, invece, gli incendi di cassonetti in tutta la provincia. Squadre dei vigili del fuoco impegnate tutta la notte.