Nuvolosità bassa e stratificata, localmente più compatta sul crinale appenninico occidentale dove non si escludono deboli e occasionali piovaschi; visibilità ridotta al mattino e nelle ore serali per foschie e banchi di nebbia, soltanto in parziale dissolvimento nella giornata. Temperature minime attorno a 8 gradi e massime comprese tra 10 e 13 gradi. Venti deboli sud-occidentali sui rilievi e deboli orientali sulla fascia costiera. Mare calmo o poco mosso al largo.

(Arpae)