I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato un 54enne napoletano, commerciante di gioielli, accusato di ricettazione. La denuncia è riferita a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e finalizzata a individuare i responsabili e recuperare la refurtiva del valore di circa 200.000, asportata durante un furto in villa avvenuto il 4 dicembre 2019 sui colli bolognesi, ai danni di un’anziana coppia del luogo.

Tra la merce rubata, orologi di lusso e vari monili in oro, tra cui anche una spilla d’oro raffigurante un’ape e di particolare valore affettivo per la sua proprietaria. La stessa spilla che qualche settimana fa comparsa in vendita presso una gioielleria della provincia di Bologna, sia pure trasformata da spilla ad anello. I Carabinieri, recatisi presso la gioielleria segnalata dalla vittima, dopo aver acquisito l’oggetto prezioso, hanno scoperto che qualcuno lo aveva modificato, probabilmente per eludere la sua provenienza furtiva e che un commerciante napoletano di oggetti preziosi lo aveva venduto ai titolari della gioielleria, ignari della vicenda. Rintracciato dai Carabinieri, il 54enne napoletano, incensurato, non ha saputo giustificare la provenienza del monile. L’oggetto prezioso è stato sequestrato dai Carabinieri in attesa della restituzione alla legittima proprietaria.