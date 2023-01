Mercoledì 4 gennaio 2023, il sindaco Matteo Lepore parteciperà alla commemorazione del XXXII anniversario dell’eccidio del Pilastro nel quale morirono i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini.

Alle 10.15 si terrà la deposizione delle corone al monumento di via Casini. Alle 10.30 è prevista la messa in suffragio delle vittime nella chiesa di Santa Caterina da Bologna, in via Campana 2.

Saranno presenti i Gonfaloni del Comune di Bologna e della Città metropolitana.