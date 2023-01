Tutto pronto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo), dove venerdì 6 gennaio alla 21.00 è in programma la seconda edizione di Bol On Ice, l’atteso show con i fuoriclasse del pattinaggio artistico.

Nel cast sono presenti i migliori interpreti del pattinaggio artistico, dai francesi Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron, campioni olimpici, al pluri campione iridato Javier Fernandez. Oltre alla vice campionessa mondiale Loena Hendrickx e al ragazzo fenomeno del pattinaggio americano Ilia Malinin, balzato di recente agli onori delle cronache per essere stato il primo e finora l’unico nella storia del pattinaggio ad eseguire il “quadruplo axel”. Sette le nazionalità rappresentate: Francia, Belgio, Spagna, Polonia, Estonia, Stati Uniti e ovviamente Italia.

I campioni internazionali di questa disciplina tornano dunque a Bologna dopo la prima edizione del 2019 che è stata un grande successo con oltre 12.000 spettatori. La seconda edizione, slittata più volte nel calendario per i problemi legati al Covid (restano naturalmente validi i biglietti acquistati per l’edizione 2020), è stata finalmente confermata e all’Unipol Arena è previsto nuovamente il “sold out”. Sono stati giorni frenetici per l’allestimento della grande pista olimpionica dove i campioni del ghiaccio in questi giorni stanno provando.

Lo spettacolo del 6 gennaio, cui sarà presente anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, sarà introdotto da un gruppo di oltre 200 pattinatori appartenenti a diverse società sportive emiliano-romagnole che presenteranno la coreografia collettiva “Sulla via Emilia”.

Bol On Ice rientra nel calendario di eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Alla conferenza stampa di oggi, presso la sede di Unipol Arena, hanno partecipato insieme a Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione e coordinatore delle politiche in materia di sport, e a Danila Chiarini, presidente del Comitato organizzatore di Bol On Ice, il sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso e l’assessore allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi.

La magia del pattinaggio artistico

Il pattinaggio artistico su ghiaccio, per le caratteristiche che lo pongono ai confini tra sport, arte, spettacolo, per i naturali collegamenti con il mondo della musica, della danza, del teatro, è una disciplina apprezzata da un pubblico numeroso ed eterogeneo. Bol On Ice è la sintesi perfetta di questo mondo, presentando le straordinarie performance degli atleti all’interno di un contesto spettacolare di immediato godimento. Se i tecnicismi degli eventi agonistici sono comprensibili solo al pubblico degli addetti ai lavori, la musica, i costumi, l’interpretazione, la bellezza del corpo in movimento costituiscono un linguaggio universale alla portata di tutti, anche di coloro i quali vedono il pattinaggio artistico per la prima volta.

Tutte le informazioni su: https://www.skate-power.it