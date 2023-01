Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 gennaio, sarà chiusa la stazione di Pian del Voglio, in entrata verso Firenze.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Badia, sulla A1 Direttissima