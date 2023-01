Con la partecipazione del personale del Posto di Polizia e della Questura di Bologna e con la preziosa collaborazione dei Volontari della Protezione Civile di Calderara di Reno e dell’ONLUS “Bimbo TU”, oggi martedì 10 gennaio presso il 2° piano del padiglione G, ha avuto luogo l’evento benefico “Polizia in corsia” che ha visto per la prima volta gli agenti della Questura di Bologna tra le corsie dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, presso l’Ospedale Bellaria, intenti a consegnare zainetti, cappellini ed altri gadgets della Polizia di Stato ai bambini ricoverati con problemi neurologici.

Ha presenziato all’incontro anche il Questore di Bologna, Isabella Fusiello, la quale ha fortemente voluto tale iniziativa, per dimostrare con un piccolo gesto, la vicinanza e l’affetto delle donne e degli uomini in divisa ai piccoli che proprio in questi giorni fanno ritorno nei reparti di degenza per affrontare percorsi di cura e terapie.

La scelta di questa data non è stata infatti casuale: quando si rimettono in soffitta gli addobbi e si spengono tutte insieme le luci delle feste, la degenza per un periodo più o meno lungo in un luogo non familiare potrebbe apparire ancora più difficile per i piccoli pazienti, così questa giornata è volta a donare loro un pizzico di distrazione, spensieratezza e regalare loro un sorriso.