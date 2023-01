Dopo il grande successo dell’unico appuntamento live del 2022 per festeggiare i 30 anni di carriera artistica e i 50 anni d’età, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, NEK Filippo Neviani il 14 gennaio 2023 alle 21:00, data sold out, porterà i festeggiamenti anche nella città di Bologna, al Teatro EuropAuditorium, con 50|30 – LIVE.

Circondato dall’affetto e dal calore dei suoi fan NEK, di nuovo dal vivo con tutta la sua energia e la sua grinta, ripercorrendo la sua incredibile carriera nella dimensione che da sempre riesce a far emergere al meglio la sua essenza come artista: il palco.

È disponibile in formato digitale, CD e Vinile numerato e colorato giallo trasparente la raccolta celebrativa di NEK, “5030” (distribuita da Warner Music). All’interno dell’album (https://nek.lnk.to/5030) è contenuto il nuovo singolo, attualmente in rotazione radiofonica, “La teoria del caos”, e 8 grandi successi dell’artista riarrangiati per l’occasione che raccolgono i 30 anni di una carriera straordinaria e i 50 anni di età dell’artista.

Tra questi grandi brani, 3 vedono la partecipazione di amici e colleghi di NEK: “Fatti avanti amore” feat. Jovanotti (5030 version), “Dimmi cos’è” feat. Francesco Renga (5030 version), “Cuori in tempesta” feat. Giuliano Sangiorgi (5030 version).

Questa la tracklist completa della raccolta: “La teoria del caos”, “Fatti avanti amore” feat. Jovanotti (5030 version), “Lascia che io sia” (5030 version), “Almeno stavolta” (5030 version), “Se io non avessi te” (5030 version), “Sei grande” (5030 version), “Laura non c’è” (5030 version), “Dimmi cos’è” feat. Francesco Renga (5030 version), “Cuori in tempesta” feat. Giuliano Sangiorgi (503version) e “Money Honey”, versione in inglese del singolo “La Teoria del caos”.