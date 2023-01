MILANO (ITALPRESS) – Con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “io non ho mai avuto una luna di miele, lei ha comprensibilmente avuto, e credo sia alla fine, una luna di miele con gli italiani”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi arrivando all’auditorium San Fedele di Milano per partecipare all’evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Come rafforzare Renew Europe e Partito democratico europeo. L’unità dei liberaldemocratici”. “L’uomo che ha sostenuto la Meloni più di tutti gli altri si chiama Enrico Letta, perchè ha fatto di tutto per farla vincere – ha attaccato -. Adesso però la presidente sulla benzina, sul Mes, sull’immigrazione, sui soldi regalati alla Serie A, sulle misure economiche, sta mostrando tutti i suoi limiti. Non è che si è interrotta la luna di miele tra me e la Meloni che non c’è mai stata, mi pare si stia interrompendo la luna di miele tra Meloni e gli italiani”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).