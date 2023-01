La scorsa notte intorno alla mezza, i carabinieri della stazione di Quattro Castella, allertati dai vigili del fuoco che stavano operando con una squadra, sono intervenuti in via Filippo Re a Quattro Castella per un’autovettura in fiamme.

Una volta spento il rogo, gli operanti accertavano che le fiamme, sviluppatesi per cause probabilmente di origine dolosa, avevano distrutto un’autovettura Volkswagen in uso a un 35enne reggiano. Sui fatti fervono le indagini dei militari, coordinati dalla Procura reggiana.