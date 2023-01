Al mattino nuvoloso, con precipitazioni in intensificazione sulle aree appenniniche in estensione già nella tarda mattinata sulle aree di pianura. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio e interesseranno prevalentemente il settore occidentale e i rilievi. Quota neve oltre i 1200 metri sui rilievi centro-orientali mentre sul settore occidentale la neve raggiungerà quote collinari con possibilità di qualche fiocco di neve tra la pianura parmense e piacentina.

Temperature in diminuzione, con valori minimi intorno a 0 gradi sulle pianure, e 3 /7 gradi su Romagna e settore costiero. Massime comprese tra i 3/5 gradi del settore occidentale e 9/11 gradi del settore costiero. Venti moderati da sud-ovest sui rilievi, con rinforzi sul settore orientale; deboli-moderati orientali in pianura con temporanei rinforzi da sud-est sul settore costiero. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento nella serata.

(Arpae)