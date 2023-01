Il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia ripropone “Scopriamo giocando”, i laboratori ludici per famiglie con bambini dai 12 ai 36 mesi. Due gli appuntamenti in programma per per valorizzare la conoscenza del proprio bambino e la competenza genitoriale attraverso il gioco e la scoperta: “Arte tra sapori e colori” sabato 28 gennaio al nido d’infanzia Cremaschi di Casalgrande e “Chi c’è tra i ritagli?” sabato 11 febbraio al nido d’infanzia “Mare delle Meraviglie” a Castellarano.

Entrambi i laboratori si terranno dalle 10 alle 12 e saranno realizzati con la collaborazione dei Servizi educativi comunali che li ospitano i laboratori. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il Centro per le Famiglie al numero 0522-985903 o scrivere a centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it.