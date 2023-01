Sabato 21 gennaio alle 15.00 e domenica 22 gennaio alle 10.00 e alle 15.00 al visita guidata – lezione di storia dell’arte al Collegio San Carlo di Modena a cura di Luca Silingardi.

Istituito agli inizi del Seicento dal conte Boschetti, il Collegio dei Nobili di San Carlo aveva il compito di formare quella che sarebbe stata la futura classe dirigente del Ducato di Modena, attraverso un fitto programma di studio che, prevedendo la permanenza a convitto degli studenti, poteva estendersi anche ad attività collaterali, come la pratica della scherma o del ballo, le nozioni di bon-ton o le messe in scena teatrali. Per favorire l’impegno e la competitività tra gli studenti, a fine anno erano conferiti riconoscimenti ai migliori di ciascuna materia, con l’onore di essere poi effigiati nella galleria dei ritratti dell’istituto, che

ancora oggi si può ammirare lungo il percorso degli ambienti monumentali. L’atrio, lo scalone, i lunghi corridoi, la Sala dei Cardinali, il Teatro, la Cappella e la monumentale Chiesa di San Carlo, con le loro sontuose architetture e decorazioni tra Seicento e Ottocento, permetteranno di compiere una suggestiva lezione di storia dell’arte e della formazione scolastica del passato, permettendo di conoscere un altro importante e tassello della storia di Modena.

Per partecipare

È necessario prenotarsi telefonando o inviando un messaggio whatsapp a Luca Silingardi: 338 2001414. I posti disponibili sono solo 40 per ciascun turno. Il costo della visita guidata – lezione di storia dell’arte è di euro 20,00 per ciascun partecipante (compresi i ragazzi di età inferiore ai 18 anni) da versare prima dell’inizio della visita. La prenotazione è OBBLIGATORIA e IMPEGNATIVA.

La visita guidata – lezione di storia dell’arte è strutturata per un pubblico di età superiore ai 10 anni.

Il costo della visita comprende le spese di guardiania e di pulizia richieste dalla Fondazione Collegio San Carlo per poter accedere al palazzo storico e alla chiesa.

Ritrovo sotto il porticato della BPER davanti all’ingresso del Collegio San Carlo (Via San Carlo – Modena) 15 minuti prima della visita.