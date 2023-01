Il Servizio Civile è una scelta importante, capace di cambiare le cose, a partire dalla vita dei ragazzi che scelgono di viverlo in prima persona. Le proposte sono davvero tante e orientarsi non è facile. Per questo i Coordinamenti provinciali degli enti di Servizio Civile di Parme e Piacenza dei quali CSV Emilia fa parte, propongono un incontro online, giovedì 20 gennaio alle 17.

Una diretta streaming dalle pagine Youtube e Facebook di Servizio Civile Parma o Servizio Civile Piacenza per dare informazioni e rispondere a tutte le domande sul Bando di Servizio Civile 2023.

Saranno presentati alcuni dei 16 progetti che offrono l’opportunità di vivere un anno in associazioni, cooperative sociali, enti pubblici, scuole, biblioteche e di Parma, Reggio e Piacenza: 150 sedi di accoglienza per un totale di 217 posti.

Ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni potranno scegliere di fare esperienze vicino a persone con disabilità o anziane, con bambini, ragazzi, donne in difficoltà; potranno svolgere attività di animazione culturale, di valorizzazione dei beni storici o di aiuto scolastico; potranno promuovere l’interculturalità o la tutela dell’ambiente. Un universo di possibilità per crescere come cittadini attivi.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, prevede un impegno di 25 ore settimanali e un rimborso di 444 euro mensili. La scadenza per le candidature è il prossimo 10 febbraio.

Ecco i link per seguire lo streaming

SERVIZIO CIVILE PARMA

Youtube: https://www.youtube.com/@serviziocivileparma8484

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100064756448714

SERVIZIO CIVILE PIACENZA

Youtube: https://www.youtube.com/@serviziocivilepiacenza

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100063784830802

Per saperne di più: www.serviziocivileparma.it – serviziocivileparma@gmail.com – 348 540 3662