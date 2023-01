ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte di misura (1-0) il Bologna allo stadio Olimpico e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Decisivo è il gol di Felipe Anderson alla mezzora del primo tempo. Prima del fischio di inizio della gara, il tributo a Sinisa Mihajlovic, ex giocatore di entrambe le squadre, scomparso all’età di 53 anni lo scorso dicembre. Sono stati esposti diversi striscioni in suo onore, presente al completo la famiglia del campione, sul maxischermo è stato trasmesso un filmato a lui dedicato. Le due società hanno deciso di mettere all’asta le maglie indossate dai calciatori su Match Worn Shirt e il ricavato verrà devoluto in favore dell’Associazione Donatori Midollo Osseo. La Lazio parte alla grande e si rende presto pericolosa. Tra le occasioni da annotare, quella in apertura di Felipe Anderson, Skorupski ferma con i pugni. Scatenati anche Milinkovic-Savic e Zaccagni, che si fanno vedere ripetutamente dalle parti della porta con chance pericolose. Gli uomini di Sarri non riescono, però, a sbloccare il risultato. Ed è allora che il Bologna prende più piede, gestendo il gioco e fermando quello avversario. Poi al 33′ Pedro ruba palla a Sosa e a Felipe Anderson non resta che spedire in rete il pallone per l’1-0 con cui si chiuderà il primo tempo.

Tranne l’occasione di Orsolini, in reazione al gol subìto, il Bologna non fa nulla, come pure nella seconda parte di gara. A inizio ripresa, invece, i biancocelesti vanno a un soffio dal raddoppio con il colpo di testa di Milinkovic-Savic poco sopra la traversa. I padroni di casa meriterebbero il gol, soprattutto con la doppia occasione di Luis Alberto: una in semirovesciata e una parata da Skorupski. Alla fine basta il gol di Felipe Anderson per assicurarsi i quarti di finale di Coppa Italia.

