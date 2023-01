“Tra tutti i dati, tutti importanti, dell’attività della Polizia locale, ne cito uno soltanto, perché mi pare significativo e in qualche modo riassuntivo del rapporto del Corpo con la città: 36.673 chiamate di cittadini alla Centrale operativa per richiesta di intervento nel corso di un anno, quello appena trascorso. Se il rapporto del cittadino con la propria città passa anche per la Polizia locale, credo che nella nostra città il rapporto sia buono in tutti i sensi”.

Così il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, durante l’incontro con la Polizia locale stamani in Sala del Tricolore, in occasione della Festa del patrono san Sebastiano. Dopo la messa in San Prospero e la benedizione di personale e mezzi in piazza, il comandante Stefano Poma ha svolto la Relazione annuale sull’attività del 2022, preceduto appunto dall’introduzione del sindaco e di fronte a rappresentanti di prefettura, forze dell’ordine, protezione civile e una rappresentanza della stessa Polizia locale.

“Desidero ringraziarvi – ha aggiunto il sindaco rivolgendosi al personale della Polizia locale – per il rigore, la professionalità, la passione e l’umanità che vi caratterizza nel vostro lavoro, nel vostro impegno quotidiano: un rapporto professionale ed empatico insieme, che contribuisce a costruire la nostra società. Lo apprezzano i cittadini, lo apprezzano gli altri enti e organismi con cui Polizia locale e Comune si relazionano nei rapporti interistituzionali e lo apprezzano i Gruppi di controllo di comunità.

“Il livello di sicurezza – ha concluso il sindaco – è un elemento di ‘misurazione’ della qualità di vita delle città. E’ fondamentale prendersi cura e farsi carico di chi percepisce o constata insicurezza, perché una città sicura è una giusta esigenza dei cittadini. Ma è altrettanto importante usare un linguaggio di verità anche in questo caso. E il punto è che la sicurezza complessiva della nostra città in questi anni è aumentata e voi avete contribuito, con la vostra risposta quotidiana ai problemi, a rendere Reggio Emilia più sicura, anche in presenza di un notevole incremento di impegni e servizi, assenti fino a una decina d’anni fa. E’ il caso dei servizi richiesti ad esempio per la Stazione Av Mediopadana che movimenta circa 1,5 milioni di passeggeri all’anno, per i concerti all’Arena, per nuovi poli attrattori in forte espansione come l’area Reggiane, per lo stadio che ospita partite internazionali e di campionato di diverse divisioni”.

Il comandante Poma ha presentato i dati più rilevanti della Relazione dell’attività 2022, spiegando fra l’altro che “dai numeri emerge il ritorno, anche per la nostra attività, alle dimensioni che erano prima dell’emergenza pandemica. Una attività che si va consolidando grazie anche all’assunzione di 25 nuovi agenti”.

“I dati che presentiamo – ha aggiunto il comandante Poma – sono oggettivamente molto positivi, sia in tema di operatività con particolare riguardo all’attività di polizia stradale, polizia amministrativa, sicurezza urbana, protezione civile ed educazione stradale, sia in tema di relazioni interistituzionali, sia rispetto ai rapporti con i cittadini. Su quest’ultimo tema, desidero segnalare che la Polizia locale ha avuto nel 2022 dai soli Gruppi di controllo di comunità fino a 1.000 segnalazioni, indice di un legame anche di fiducia piuttosto solido”.

La sicurezza stradale ha concentrato un impegno notevole da parte della Polizia locale. Nel comune di Reggio Emilia nel 2022 sono stati rilevati 2.257 incidenti stradali, in media 6 al giorno, 709 con feriti e 7 mortali.

“Tra le cause di incidenti – ha sottolineato Poma – 278 sono per mancato rispetto della distanza di sicurezza e 269 per velocità pericolosa. E nella metà di questi casi, chi ha causato l’incidente aveva assunto stupefacenti o alcol in eccesso o non era comunque in condizioni di mettersi alla guida. Non secondari i casi di fuga dopo l’incidente: sono stati 95, ma i ‘pirati’ sono stati tutti individuati e sanzionati e 18 di questi anche denunciati per omissione di soccorso. Altro fenomeno serio è quello dei mezzi non assicurati: ne sono stati rilevati circa 500”.

Riguardo alla sicurezza urbana, Poma ha citato fra gli altri i 1.084 controlli per degrado e bivacchi e l’esecuzione di 31 ordini di allontanamento a seguito di specifiche violazioni; i 2.102 controlli eseguiti su segnalazione dei cittadini; i 4.390 servizi di vigilanza svolti nei parchi.

Le persone arrestate nel corso del 2022 sono state sette ; sequestrati 17 chilogrammi di stupefacenti e oltre 10mila euro quale provento di illeciti.

ELOGI AL PERSONALE CONFERITI DAL COMANDANTE STEFANO POMA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO, PER AZIONI COMPIUTE NEL 2022

In occasione della Festa del patrono san Sebastiano, il comandante della Polizia locale di Reggio Emilia, Stefano Poma, ha conferito Elogi a operatori in forze al Comando per essersi distinti con azioni meritorie e rilevanti compiute nel corso del 2022.

Di seguito l’elenco di agenti e ufficiali che hanno ricevuto il riconoscimento per il loro lavoro: agente scelto Enrico Baccolini, assistente scelto Massimiliano Candeloro Calandrini, agente scelto Davide Carlini, ispettore Piero Catellani, agente Stefano Codeluppi, assistente scelto Alessandro D’Antonio, sovraintendente Caterina Delmonte, sovraintendente Prospero Del Rio, assistente capo Davide De Pietri, assistente scelto Dario Farinelli, assistente scelto Antonio Martorano, assistente capo Fabio Menozzi, assistente scelto Omar Messori, agente Matteo Mosti, agente Silvia Pancaldi, commissario capo Marzia Prandi, assistente capo Antonio Pugliano, assistente scelto Matteo Rocchelli, assistente capo Roberto Terriccio.