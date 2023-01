Di norma ‘ricordare’ significa fare una sintesi del passato per renderla una premessa su cui impostare il futuro: un’occasione per ripensare agli errori e provare ad agire al meglio in seguito. Per riuscire in questo processo di consapevolezza però, è indispensabile la comprensione, il capire a fondo il significato degli eventi del passato.

Il giorno della memoria, per ognuno di noi, è anche questo: rendersi conto della storia, del passato individuale, ma soprattutto, della responsabilità delle azioni commesse come umanità, soggetto collettivo degli eventi.

Il 27 gennaio, istituito in Italia con legge n. 211 del 20 luglio 2000 come giorno della memoria, è la data in cui, nel 1945, l’Armata Rossa ha abbattuto i cancelli di Auschwitz:

In occasione della Giornata della Memoria 2023, a Rubiera avranno luogo diversi eventi da non perdere:

si comincia con giovedì 26 gennaio, alle 20,30 al Teatro Herberia, dove andrà in scena “Processo a Dio”, di Stefano Massini, uno spettacolo teatrale che narra di una vicenda della primavera del 1945 nel campo di sterminio di Maidenek, in Polonia.

A pochi giorni dalla liberazione, Elga Firsch, non si è arresa all’insensato procedere della storia e, prima di lasciare per sempre il luogo della sua prigionia, ha trasformato la tragedia vissuta sulla propria pelle nell’irrinunciabile necessità di affrontare Dio a viso aperto, pretendendo un risarcimento per le atrocità viste e subite. Un vero e proprio processo che trae origine da un fatto realmente accaduto alla fine del secondo conflitto mondiale, dove il Creatore è l’imputato e gli uomini i suoi accusatori. Filo conduttore dello spettacolo è la ricerca di una risposta all’atroce domanda del perché tutto ciò è potuto accadere, perché Dio ha lasciato che accadesse definitivamente sei milioni di volte? La messa in scena è di Ciro Masella, gli attori sono: Andrea Costagli, Davide Diamanti, Dimitri Frosali, Ciro Masella, Candida Nieri, Lorenzo Volpe.

Sempre giovedì 26, alle 18.15, alla scuola primaria De Amicis, avrà luogo un’ iniziativa promossa da Anpi Rubiera in collaborazione con Coop 3.0 e Comitato Genitori di Rubiera. Alla presenza della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Rubiera, Dott.ssa Fiorella Magnani e dell’autrice Francesca Parmigiani, verrà donato il libro “La Costituzione spiegata ai bambini”.

Venerdì 27 gennaio, alla Biblioteca Codro di Rubiera, alle 20.45, il gruppo di lettrici ad alta voce interpreterà brani del romanzo “40 cappotti e un bottone” di Ivan Sciapeconi, con accompagnamento di musica e immagini. Verrà letta la vicenda dei ragazzi ebrei di Villa Emma che, scappati dalla Germania nazista, nell’estate del ‘42 arrivarono a Nonantola per raggiungere la Palestina grazie all’organizzazione di Recha Freier. A Nonantola vennero accolti, accuditi e accompagnati da un paese intero: una testimonianza di mondo nuovo che sembra lontano dalla guerra e dalla violenza delle camicie brune.

Sabato 4 febbraio, alle ore 17, presso la Sala del Consiglio in Municipio ( con accesso da via Boiardi a Rubiera), verrà presentato il libro “Il nazista e la bambina” con l’autrice e protagonista Liliana Manfredi, sopravvissuta all’eccidio della Bettola.

Letture di Roberta Chesi e Claudia Montermini, accompagnamento musicale di Andrea Gambarelli.

Per tutti gli eventi l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Informazioni telefonando allo : 0522622257; oppure email a: biblioteca@comune.rubiera.re.it