La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che, in seguito alle dimissioni del Dr. Alessandro Giunta come facente funzioni di direttore della struttura di chirurgia a indirizzo oncologico, lo stesso incarico è stato temporaneamente affidato, a far data dal 13 gennaio 2023, al Dr. Stefano Bonilauri, direttore della struttura complessa chirurgia generale e d’urgenza dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

La Direzione informa inoltre che il dr. Massimiliano Fabozzi, primo classificato al concorso per direttore della chirurgia a indirizzo oncologico, inizierà la sua attività non appena espletate le pratiche amministrative.