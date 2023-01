Proseguono le nevicate su tutto l’Appennino fino alla zona del Frignano, in particolare sono ancora intense a Frassinoro e al Passo delle Radici, dove hanno raggiunto i 90 centimetri di accumulo.

I tecnici della Provincia sono impegnati da questa mattina per assicurare la piena percorribilità delle strade della rete viaria provinciale, dove nel corso della giornata si sono verificati disagi a dovuto a mezzi pesanti in difficoltà sprovvisti delle dotazioni invernali obbligatorie, in particolare lungo la strada provinciale 18 e 21, nella zona di Serramazzoni e Puianello.

I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo, per evitare disagi alla circolazione. In particolare fanno sapere che «il mancato uso delle dotazioni invernali è sanzionato dal codice della strada e può determinare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, sia per chi guida che per gli altri utenti della strada».

In serata i tecnici della Provincia effettueranno la salatura delle strade per limitare il rischio di gelate notturne, tuttavia raccomandano l’uso dell’auto solo in caso di necessità, così da ridurre gli spostamenti.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.