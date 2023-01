Espressione di Modena città creativa Unesco per le media arts, la festa modenese per il Capodanno 2023, che ha unito il mito, l’arte e le nuove tecnologie, è raccontata in due brevi video già visibili sul canale Youtube di Visitmodena (www.youtube.com/@visit.modena) e sul sito di Modena futura creativa (www.modenafuturacreativa.it) e, a giorni, anche sul sito della Commissione nazionale italiana per l’Unesco (www.unesco.it/it) portando così al di fuori del territorio le immagini di piazza Grande, del Duomo e della Ghirlandina protagonisti delle suggestive installazioni multimediali che hanno animato per tre giorni la città.

Ispirata alle parole di Giacomo Leopardi “Interminati spazi e sovrumani silenzi”, tratte dall’Infinito, la festa cittadina per l’arrivo del 2023 è stata promossa dal Comune di Modena con il contributo di Fondazione di Modena, mentre il programma artistico è stato ideato e curato dal direttore di Ater Fondazione Roberto De Lellis.

Seguendo il filo conduttore del cambiamento climatico, il programma si è incentrato su due installazioni digitali il mito di Fetonte raccontato sulla parete del Duomo che affaccia su piazza Grande, protagonista assoluto di uno dei due video, e “Un mondo diverso”, l’installazione immersiva in piazza Torre, ai piedi della Ghirlandina. A completare le iniziative, raccontate nella versione più lunga del video, lo spettacolo di danza aerea “Clairière Urbaine”, della compagnia francese Retouramont, pioniera della danza verticale, i cui ballerini hanno danzato nell’aria, davanti al Palazzo Comunale, e sulle pareti del palazzo della banca Unicredit. Lo spettacolo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di UniCredit, che ha messo a disposizione il proprio palazzo, e dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola.