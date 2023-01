Il Medico di Medicina generale Giuseppe Credente, a seguito del pensionamento del dottor Mauro Vezzani operante a Fabbrico, ha deciso, esercitando un suo diritto, di rinunciare alla sua attuale sede di assegnazione di Rolo per acquisire quella di Fabbrico. Dal 1 febbraio i suoi pazienti, cioè coloro che lo avevano scelto come Medico di Medicina generale, non solo di Rolo, ma anche di comuni limitrofi, risulteranno senza medico, così quelli di Fabbrico, perché il loro medico sarà in pensione. Il dottor Credente avrà la possibilità di arrivare a circa 1800 pazienti, ma l’Azienda USL non può in alcun modo fare assegnazioni di ufficio, pertanto spetta ai cittadini fare una nuova scelta

Si invitano gli assistiti di entrambi i medici a effettuare una nuova scelta tra quelli disponibili nel Nucleo di Cure primarie (compreso il dottor Credente dal 1 febbraio).

Ecco le modalità con cui è possibile fare una nuova scelta medica:

• Fascicolo Sanitario Elettronico

• Piattaforma SECURE FORMS accedendo al sito: https://www.ausl.re.it/sportelli-saub

• Invio del modulo di scelta medica (reperibile sul sito sopraindicato) debitamente compilato, per posta ordinaria all’indirizzo: Dipartimento Cure Primarie – Ufficio Saub – Via Circondaria 26 – 42015 Correggio.

• Accesso allo sportello Saub di Correggio dalle ore 10 alle ore 13, dal lunedì al sabato.

• Accesso allo sportello Cup di Fabbrico (Casa della Salute), esclusivamente nelle giornate di mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Saub allo 0522 630207, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 10.30.

Tutti i cittadini che dovranno effettuare una nuova scelta riceveranno a breve un sms con le diverse opzioni per scegliere un nuovo medico. Al momento non ci sono medici disponibili per dare una copertura a Rolo, ma l’Azienda continua nella ricerca di un professionista. I medici di Rolo, Cordioli e Bassoli hanno alcune disponibilità e, dal 13 febbraio, ci sarà un medico disponibile anche a Campagnola. Nell’attesa che tutti i cittadini effettuino una nuova scelta medica, coloro i quali saranno temporaneamente sprovvisti del Medico di Medicina Generale potranno rivolgersi al Nucleo di Assistenza Territoriale (NAT), che sarà attivato dall’1 al 17 febbraio alla Casa della Salute di Fabbrico. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 personale di segreteria formato, raccoglierà le richieste di ricette, certificati, visite, valutazione pazienti cronici, urgenze, prenotazioni di tamponi, fornirà informazioni, darà appuntamento con il medico o con l’infermiere di turno. Numero telefonico di riferimento: 0522 339333.