ROMA (ITALPRESS) – Il Mef ha sottoscritto questo pomeriggio la lettera d’intenti di Deutsche Lufthansa AG per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways. Il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti. Il ministero sottolinea in una nota che non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ita Airways-