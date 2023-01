Mancano 100 giorni alla partenza del Giro d’Italia 2023, qualcuno in più alla prima storica partenza di tappa da Scandiano, il 16 maggio nella frazione che condurrà i ciclisti a Viareggio.

Ieri sera l’amministrazione comunale ha dato appuntamento davanti alla Rocca a tutte le ciclistiche scandianesi per dare ufficialmente il via al countdown.

Una Rocca per l’occasione illuminata di rosa nell’ambito dell’iniziativa “L’Italia in Rosa” promossa dall’organizzazione del Giro d’Italia in tutte le città di tappa, partenza o arrivo, dello Stivale.

“Insieme a me – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – assessori e consiglieri comunali di tutte le forze politiche, tante amiche e tanti amici delle società ciclistiche. Di tutte le età e di tutti i colori”. Tra gli altri anche gli ex ciclisti professionisti Lauro Grazioli e Eugert Zhupa “Il Giro d’Italia – ha chiuso il primo cittadino scandianese – è una festa che ci unisce davvero tutti e noi siamo prontissimi ad accoglierlo nel migliore dei modi. Anzi, non vediamo l’ora!”