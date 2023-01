Proseguono i controlli dei Carabinieri della provincia di Modena per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un posto di controllo alla circolazione stradale attuato in Via Emilia Ovest, hanno controllato il conducente di un’autovettura risultato evidentemente sotto l’effetto di alcool. L’uomo, 45enne, che si è rifiutato di effettuare l’accertamento con etilometro, utile a stabilire il tasso alcolemico, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica e rifiuto di sottoporsi al test. La patente di guida è stata ritirata per la conseguente sanzione accessoria della sospensione.

Nella stessa serata, la pattuglia della Stazione Carabinieri di San Martino in Spino, nel corso di altro controllo alla circolazione stradale, hanno fermato una persona in bicicletta, risultata sotto l’effetto dell’alcool, con un tasso alcolemico oltre il doppio rispetto al limite consentito dalla Legge. Il 35enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica.

I servizi dei Carabinieri per la sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane principali e secondarie di tutta la provincia di Modena proseguiranno nei giorni successivi con pattuglie dotate di etilometro.