Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, nel corso di un servizio straordinario per la prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno eseguito una serie di controlli ad esercizi pubblici.

Nel corso del servizio, i Carabinieri delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Sassuolo, durante il controllo ad un bar, nei pressi dell’esercizio hanno identificato e tratto in arresto un 64enne, trovato in possesso di sette dosi di hashish. La perquisizione estesa alla sua autovettura ha permesso di recuperare e sequestrare altre tre dosi della medesima sostanza. Nella circostanza, grazie al contributo dell’Unità Cinofila della Polizia Municipale di Sassuolo, tre persone sono state trovate in possesso di dosi hashish e per questo segnalate amministrativamente alla locale Prefettura.

I servizi antidroga espressi dalle Compagnie Carabinieri rientrano in una più ampia pianificazione, predisposta dal Comando Provinciale CC di Modena, finalizzata a contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti e i reati ad esso collegati, anche all’interno degli esercizi pubblici.