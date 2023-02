Prende forma al Multiplo un nuovo progetto di welfare culturale, rivolto alla cittadinanza, che lancia una nuova idea di biblioteca come fucina di idee in cui apprendere e sperimentare nel campo dei nuovi linguaggi e tecnologie. Sabato 4 febbraio alle ore 16 si inaugura un nuovo spazio presso il Centro Cultura Multiplo di Cavriago dedicato ai Laboratori Digitali: l’Atelier 2, aperto il mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 19.

“Nel mese di novembre abbiamo inaugurato il laboratorio STEAM presso la Scuola Secondaria “Galilei”, sabato sarà la volta dell’Atelier 2 di Multiplo: I Laboratori digitali STEAM hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso alla cultura digitale, all’apprendimento delle nuove alfabetizzazioni in tutte le età e a garantire il diritto di accesso ad un adeguato livello di competenze digitali.” Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. “Il Multiplo diventa sempre di più un luogo del ‘fare’ manuale e digitale, accessibile e partecipato. Un luogo di incontro fisico e sociale che favorisce processi di apprendimento, creatività e scoperta.”

L’Atelier 2 è attrezzato con robot per la didattica di bambini e ragazzi, una stampante 3d e relativi software di progettazione, dispositivi Makey Makey, personal computer attrezzati con il software di coding open source Scratch, strumentazione audio, foto e video. Un operatore è a disposizione per accompagnare le persone nell’utilizzo delle attrezzature e saranno organizzati corsi e laboratori per tutte le età. Seguendo la metodologia del learning by doing, “imparare facendo”, vengono diffuse cultura e competenze per una fruizione consapevole e un’elaborazione critica e creativa di prodotti culturali, attraverso la sperimentazione di metodi innovativi e inclusivi per diffondere competenze nelle materie scientifiche (STEAM) e l’aggiornamento delle competenze professionali.

L’Atelier 2 va ad arricchire l’offerta digitale del Multiplo, che mette a disposizione gratuitamente la biblioteca digitale Emilib, per la lettura di ebook e periodici da tutto il mondo; al Multiplo è anche possibile navigare gratuitamente e chiedere in prestito pc portatili per compiti e ricerche. E’ anche attivo il servizio di auto-prestito e il servizio di consulenza SOS Digitale, grazie al quale un operatore del Servizio Civile Digitale è disponibile per indicazioni e consigli sulla navigazione in internet, sull’utilizzo della posta elettronica, dei servizi online delle biblioteche e della pubblica amministrazione.