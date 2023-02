Martedì 31 gennaio Auser, in occasione dell’Assemblea comunale dei soci di San Polo d’Enza, ha eletto come nuovo presidente della sezione sampolese Paolo Villa.

Classe 1951, Paolo Villa –ex dirigente della CGIL provinciale e regionale– a partire dagli anni Ottanta ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aziende cooperative, approdando, infine, in A.D. di Enerfin S.p.a. (gruppo CCFS), dove è rimasto fino alla pensione, raggiunta nel 2021. È stato consigliere e Presidente per due legislature dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Carlo Sartori” di San Polo d’Enza e, nel corso della sua carriera, ha rivestito l’incarico di capogruppo di maggioranza in una coalizione locale di centro-sinistra.

Come nuovo Presidente della sede Auser sampolese, Paolo Villa, davanti all’Assemblea dei soci di martedì scorso, ha ricordato le tante attività operate dall’organizzazione sul territorio e l’importanza del volontariato: «La crisi economica e la guerra stanno impoverendo strati sempre più vasti di popolazione, in particolare sono colpite le persone anziane. Auser con l’impegno dei suoi volontari dà una mano a queste persone. Aiutiamo materialmente questi anziani e, senza dubbio, li facciamo sentire meno soli. Aiutare gli altri, i meno fortunati, gli ultimi, fa bene a loro e a noi».

Paolo Villa subentra a Ugo Lodi, presidente di Auser San Polo d’Enza dal 2016, che, nel corso dell’Assemblea dei soci Auser, è stato premiato con una targa di ringraziamento per il proprio impegno e operato.