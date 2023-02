Castellarano è tra i premiati dalla ONLUS Plastic Free come “Comune Plastic Free 2023”. Il prossimo 11 marzo a Bologna, all’interno di Palazzo Re Enzo sarà conferito questo titolo ai più virtuosi tra i 360 comuni da tutt’Italia partecipanti alle attività dell’associazione.

“Questo premio è un riconoscimento all’impegno che i nostri cittadini e cittadine, insieme all’amministrazione, continuano a mettere nel raggiungere sempre più alti standard di sostenibilità. Siamo stati tra i primi a firmare la convenzione con Plastic Free e questo ci ha permesso di mettere in rete sempre più enti e persone per moltiplicare le attività sul territorio di prevenzione e di pulizia. Ai momenti di sensibilizzazione, come quelli fondamentali nelle scuole, si affiancano infatti attività “pratiche”, in cui poter immediatamente migliorare l’ambiente in cui viviamo. “Castellarano Sostenibile” è il contenitore che prevede questa e molte altre azioni volte non solo a contenere l’uso della plastica ma a migliorare a 360° il nostro rapporto con l’ambiente: dai rifiuti alla mobilità, dai consumi energetici alla qualità dell’aria.”

Il premio Comune Plastic Free è un’idea dell’omonima associazione e ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali. I criteri di valutazione sono 5: lotta contro gli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; collaborazione con l’associazione Plastic Free; gestione dei rifiuti urbani; attività virtuose dell’ente.

“L’esperienza di PlasticFree a Castellarano — commenta Silvia Ibatici, referente dell’associazione a Castellarano — è nata proprio per iniziativa dell’Amministrazione, e ora questo riconoscimento è un effetto tangibile dell’impegno che il Comune ha messo in campo a favore di una maggiore sensibilizzazione e sostenibilità ambientale. Sono davvero onorata di fare parte di questo percorso, insieme alle altre referenti del nostro Comune, Dumy ed Elisabetta, e insieme a tutti i volontari che con tanto entusiasmo partecipano agli eventi PlasticFree. Il gruppo sta crescendo e questo ci dà un’enorme soddisfazione”

Plastic Free è un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, una vera e propria minaccia per il Pianeta, l’umanità e tutte le forme di vita presenti. Nel proprio impegno quotidiano realizza appuntamenti di pulizia ambientale, sensibilizzazioni nelle scuole, salvataggi di tartarughe marine e supporta enti ed aziende nella transizione ecologica. I numeri che l’associazione è riuscita ad ottenere fino ad oggi parlano di circa 3 milioni di chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, di oltre 110 mila studenti sensibilizzati in più di 1.000 scuole italiane, e di 130 tartarughe marine salvate da morte certa.