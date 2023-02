Pedone travolto da un autobus al quartiere Porto. E’ successo ieri sera intorno alle 20:00 lungo via dello Scalo. Per liberare il malcapitato sono dovuti intervenuti i Vigili del fuoco. Il ferito, un uomo di 53 anni, è stato trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale Maggiore dal personale sanitario inviato dal 118.

Altro grave incidente stamane intorno alle 9:30: un uomo di 65 anni è finito contro un muro con l’auto in via Maestri del Lavoro a San Vitale. Personale dei Vigili del fuoco ha provveduto a liberarlo dall’abitacolo e ad affidarlo ai sanitari del 118. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

Per i rilievi, in entrambi i sinistri sono intervenuti gli operatori della Polizia locale.