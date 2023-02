Altissima partecipazione al Corso di formazione sui Falsi documentali organizzato dal SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) e da APLRER (Associazione Polizia Locale Regione Emilia Romagna) presso la Sala della Corte Ospitale di Rubiera.

Oltre Cento Operatori delle Polizie Locali, tra cui anche una decina di Agenti delle forze di Polizia Statali e Carabinieri, hanno partecipato al Corso di Formazione, che è stato Patrocinato dal Comune di Rubiera, con la presenza del Sindaco Cavallaro, che ha portato i saluti dell’amministrazione ai presenti, unitamente al Comandante della Polizia Locale Tresinaro Secchia dott. Rosati.

I falsi documentali sono materia di cui si sente molto poco parlare, ma se la si collega anche ai recenti fatti di cronaca, tra cui l’arresto del Superboss Messina Denaro, trovato in possesso di circa 4 Carte di identità false, con altrettanti “alias” fa comprendere come sia necessario per le Polizie Locale tenersi in costante aggiornamento su questa materia, anche per individuare persone potenzialmente pericolose.

I relatori di fama internazionale Riccardo Evangelista della Polizia Locale di Rovigo, Marco Boscolo e Thomas Artuso della Polizia Locale di Venezia hanno coinvolto i presenti in laboratori pratici per l’individuazione dei documenti falsi.

I posti in sala erano esauriti da oltre 20 giorni rispetto alle numerose richieste di partecipazione e dato l’interesse manifestato dagli operatori sul tema in essere, questo Sindacato sta seriamente valutando di ripetere presto l’esperienza proposta in altri Comuni.