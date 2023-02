Poco dopo l’una della passata notte i carabinieri della stazione di Casalgrande, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco che stavano intervenendo con alcune loro squadre dei comandi di Sassuolo e Reggio Emilia in via Magellano della frazione Veggia dove, era stato segnalato un automezzo in fiamme nelle pertinenze del cortile di una concessionaria di autovetture.

Giunti sul posto i militari hanno accertato l’incendio, per cause ritenute dolose, di una Audi A4 di proprietà di un 50enne di Casalgrande andata completamente distrutta. Le fiamme, che hanno interessato anche altro veicolo, rimasto danneggiato, hanno causato danni in corso di esatta valutazione. Sulla vicenda i Carabinieri di Casalgrande hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, finalizzate ad accertare con chiarezza i fatti.