Ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. E’ successo la scora notte intorno alle 23:00 in via della Cooperazione ad Imola. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Imola ha provveduto a soccorrere l’automobilista, un uomo di 59 anni che autonomamente aveva perso il controllo dell’auto, e consegnarlo in codice rosso al personale del 118, sul posto con ambulanza ed automedica. Il malcapitato è stato trasportato all’ospedale di Imola, mentre i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza lo scenario.