La prima uscita casalinga del mese di febbraio non sorride alla BSC Materials Sassuolo, che contro la capolista Trento cede 0-3 al termine di un match molto più combattuto rispetto a quanto il risultato finale lasci immaginare.

BSC Materials Sassuolo 0 – Itas Trentino 3 (Parziali 18-25 23-25 23-25)

Cronaca del match

Coach Venco scende in campo con Scacchetti in palleggio, Busolini opposto, al centro Manfredini e Civitico, in posto quattro Bondavalli e Pistolesi. Il libero è Pelloni.

Dall’altra parte della rete, Coach Saja risponde con Bonelli in regia, Dehoong opposto, al centro Fondriest e Moretto, in posto quattro Mason e Michieletto. Il libero è Parlangeli.

Primo set

Il primo tentativo di allungo è firmato Trento, con le ospiti che trovano subito un buon break e si portano avanti 4-9. Il time out di Coach Venco è provvidenziale e la BSC accorcia 8-10 con Pistolesi e Manfredini dai nove metri. Il rigore di Civitico vale il -1 sassolese ed il time out per Trento. Tenta di nuovo la fuga la Itas (11-15), prima dell’ace di Civitico del 13-15. Trento però non si scompone e di nuovo trova un buon vantaggio: diagonale di Dehoong e 15-20. Due belle giocate di Michieletto valgono il 18-23, poi due punti diretti dai nove metri consegnano a Trento il primo parziale (18-25).

Secondo set

L’avvio di secondo parziale è equilibrato (5-6), con Sassuolo che riporta il match in pareggio sul 10-10. Le due formazioni procedono appaiate, con il mani out di Martinez che vale il 14-14. Per provare ad arginare il tentativo di fuga di Trento, Coach Venco è costretto a giocarsi entrambi i time out nel giro di pochi scambi (16-20): Sassuolo esce bene dal time out e dimezza lo svantaggio (18-20). Le ospiti però non si scompongono e si portano avanti 20-23, poi due giocate di fino valgono il nuovo -1 sassolese e questa volta è Coach Saja a fermare il gioco (22-23). Busolini annulla il primo setball, poi Bonelli a muro firma il 23-25.

Terzo set

Mette subito la testa avanti la BSC, con due belle giocate di Civitico che valgono il 5-2. Trento però non si scompone e con Dehoong riporta il set in parità (5-5). Busolini in primo tempo firma l’8-6 ma Trento ritrova presto il pareggio (12-12). Due muri di Pistolesi tengono avanti la BSC (15-14), ma la Itas non concede nulla (18-18). Il diagonale profondo di Martinez vale il 20-19, poi Dehoong attacca out per il 22-21. Il finale di set è incandescente: Michieletto e Dehoong tengono avanti le ospiti (22-23): Pistolesi pareggia (23-23), poi alla prima occasione Trento chiude 23-25.

A fine partita, queste le parole di Chiara Scacchetti: “Serata da dimenticare? In realtà non direi, perché – soprattutto nel terzo set – abbiamo dimostrato di essere una squadra che lotta fino alla fine e ci mette il cuore sempre. Trento in battuta ha spinto forte, noi probabilmente potevamo fare qualcosa di più in cambio palla e nel contrattacco. Quindi prendiamo quanto di buono fatto oggi poi resettiamo visto già mercoledì ci aspetta una partita importante contro Lecco: da domani torniamo in palestra per lavorare, ma la mentalità è quella giusta e quindi siamo positive, nonostante i vari malanni fisici che ci stanno capitando”.

Lato Trento, queste le parole di Coach Saja: “Questa era una partita importante per la classifica ed anche per il nostro percorso: Sassuolo è una squadra sorprendente, che nonostante le varie sfortune fisiche che ha avuto riesce ad avere un ottimo livello di gioco e quindi era difficile per noi affrontare una squadra con un gioco così veloce a cui noi non siamo abituate. Devo dire che le ragazze sono state brave a portare a casa un risultato così netto, un 0-3 molto più combattuto rispetto a quello che si potrebbe pensare e che ci fa ben sperare per il prosieguo della stagione”.