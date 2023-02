In occasione dell’evento nazionale “Cammino l’Italia” promosso dalla Scuola Italiana Nordic Walking, nella giornata di sabato 11 febbraio 2023 l’Associazione “Gli amici di Luca” insieme al CSI Centro Sportivo Italiano Comitato di Bologna con il Maestro SINW di Bologna Massimo Cocchi, organizza la tappa di Bologna – Route 78 – anche seconda edizione della Camminata dei Risvegli – un’iniziativa che interesserà il nostro territorio e si svolgerà lungo il percorso ciclo-pedonale del Navile a favore dell’Associazione “Gli amici di Luca” per il sostegno delle iniziative rivolte alle persone con esiti di coma e loro famigliari (sito www.amicidiluca.it).

L’iniziativa si svolge con il Patrocinio del Comune di Bologna, dell’Azienda Usl di Bologna, FIDAL e il sostengo di: Rotary Club Bologna, Granarolo, Francesco Amadori Assicurazioni, Farmacia Bettini, Berti Carlo, Panificio Dal Furner, Artecopia, Marra1973.

E con il prezioso contributo di: ’Il nostro Navile’, Associazione volontariato ‘Ca’ Bura’ e ‘Salviamo il Navile’.

La prima “Camminata dei risvegli” si è svolta il 9 ottobre scorso, promossa in collaborazione con il Rotary Club Bologna, con partenza da Piazza Maggiore in occasione della 24° “Giornata nazionale dei risvegli” anche 8° “Giornata europea”, Medaglia del Presidente della Repubblica sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Questa tappa bolognese dell’evento “Cammino l’Italia” diventa quindi una nuova opportunità di sensibilizzazione e sostegno a chi affronta quotidianamente la tematica del coma, sullo sfondo storico-culturale di un Parco dal notevole interesse ambientale paesaggistico, accompagnati da prelibatezze della tradizione culinaria bolognese.

La 78° tappa del Cammino l’Italia parte dal Parco dei Giardini di Corticella situato nel Quartiere Navile di cui costituisce importante patrimonio naturalistico e storico-culturale.

L’itinerario di questa Tappa bolognese è infatti parte della “ciclovia del Navile”, un percorso ciclopedonale che si dispiega lungo le sponde dell’omonimo canale, dal centro di Bologna fino a Bentivoglio.

Il canale Navile, costruito tra la fine del 1100 e l’inizio del 1200, collegava in origine Bologna a Venezia e rappresentava un’importante via di collegamento per i traffici commerciali marittimi perché navigabile fino al mare grazie ai numerosi “sostegni” (o “chiuse” – vere e proprie opere di ingegneria idraulica) risalenti al XV e XVI secolo, e le opere idrauliche costruite lungo il suo percorso. Rimase in uso fino al secondo dopoguerra e lungo le sue rive si attestarono insediamenti produttivi che sfruttavano l’energia data dall’acqua con le ruote a pale, come le fornaci, i mulini e le piccole centrali elettriche.

Durante il tragitto, si incontreranno alcuni dei ‘sostegni’ ancora presenti di cui si avrà occasione di conoscere la storia grazie alla collaborazione di Mauro Tolomelli de ‘Il Nostro Navile’

Il passaggio del testimone alla tappa successiva di Cammino l’Italia, sarà molto suggestivo perché avverrà sul ‘Ponte della Bionda’ luogo di riferimento della tradizione bolognese, fonte di ispirazione per opere letterarie e musicali che costituiscono pilastri per la cultura dialettale felsinea, dove l’amico Fausto Carpani, Presidente dell’associazione “Ponte della bionda” diletterà i partecipanti con la ‘canzone del Ponte’ mentre lo scrittore Mauro Tolomelli firmerà alcune copie del suo nuovissimo libro “Storie nella storia. Le acque di Bologna”, da cui sono tratti alcuni testi presenti nel flyer consegnato a tutti i partecipanti per far conoscere le bellezze del nostro territorio.

Al ritorno al Parco dei Giardini ci sarà la possibilità di consumare un light lunch dal gusto tradizionale bolognese con ottime lasagne della tradizione o di zucca, grazie alla collaborazione dell’Associazione Ca’ Bura (offerta libera minima 5e) i cui proventi andranno alla raccolta fondi in favore dell’Associazione Gli Amici di Luca.

Info e iscrizioni è possibile partecipare sia in modalità Nordic Walking, con i bastoncini che a passo libero. Per iscriversi sito www.csibologna.it. È richiesta un’offerta minima di 10 euro.

PROGRAMMA

Ore 08.45 – Ritrovo al Parco dei Giardini di Corticella, presso la sede dell’Associazione Ca’ Bura in via dell’Arcoveggio – Per iscrizioni – accreditamento e ritiro gadget.

Ore 09:15 – SALUTI AUTORITA’ e INIZIO CAMMINATA

Ore 12:00 – Consegna Testimone alla TAPPA SUCCESSIVA di Cammino l’Italia

A seguire – Light Lunch presso i locali dell’Associazione Ca’ Bura

Tappa. n. 78 Km.9

Partenza: Parco dei Giardini di Corticella

Arrivo: Parco dei Giardini di Corticella