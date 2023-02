«Occorre tutelare il nostro territorio, con le sue eccellenze, ma anche con le criticità che coinvolgono famiglie e imprese, in una fase complessa per il Paese, in cui serve sostenere la ripresa delle comunità, proseguendo quel percorso di rinnovamento e crescita fatto di ascolto, confronto e prossimità ai bisogni delle persone».

E’ quanto dichiarato dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia nel corso dell’incontro di martedì 7 febbraio con l’onorevole Stefano Vaccari, eletto alla Camera dei deputati alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre 2022.

In particolare il presidente Braglia ha sottolineato «che in questa fase è necessario che anche dal Governo arrivino segnali forti di sostegno ai territori, che in questi ultimi anni, nonostante la crisi pandemica ed energetica, stanno avviando importanti progetti di rilancio, grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr, oltre agli investimenti sulle infrastrutture, determinanti per lo sviluppo della provincia».

L’onorevole Stefano Vaccari si è impegnato a «rappresentare a Roma le istanze del territorio modenese, ricco di eccellenze e strategico per la crescita dell’intero sistema regionale, grazie al costante dialogo con le comunità locali e le forze sociali e imprenditoriali, da sempre perno dello sviluppo emiliano».

Il presidente Braglia e l’onorevole Vaccari si sono impegnati poi a proseguire, anche in futuro, nel confronto sulle necessità della provincia di Modena con altri momenti di incontro.