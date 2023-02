ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha incontrato a Roma il Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport della Repubblica di San Marino Teodoro Lonfernini, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. Al centro del colloquio anche la volontà di guardare assieme alle migliori pratiche a livello europeo per costruire un modello armonico nell’integrazione tra scuola e sport, per investire e fare in modo che la pratica dello sport sia sistematicamente inserita nella scuola per portare benessere e salute. Inoltre, si è dialogato di protocolli di intesa da sottoscrivere per rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra i comitati olimpici dei rispettivi Paesi, di compartecipazione nell’organizzazione e promozione di eventi a beneficio dei due territori. “Quella tra Italia e San Marino è una collaborazione che c’è da sempre e che oggi abbiamo deciso di rilanciare e rinsaldare sui temi principali della promozione dello sport e dello scambio di esperienze per cercare di migliorare e diffondere la pratica e la cultura sportive e che andrà sostanziata anche con opportunità di incontro e confronto come quella che si presenterà in occasione della mia visita in Repubblica il prossimo 21 marzo. C’è la volontà di dare sostanza a un’amicizia che nel tempo si è consolidata e che vuole essere uno strumento attraverso il quale migliorare i servizi ai cittadini italiani che studiano e lavorano a San Marino e viceversa ai cittadini sammarinesi che studiano e lavorano in Italia” ha dichiarato il ministro Abodi. Nel corso dell’incontro Lonfernini e Abodi hanno messo in agenda, il prossimo 21 marzo, la visita di Abodi a San Marino; si tratta della prima volta che un ministro per lo sport vada in visita ufficiale sul Titano. “Ho avuto il piacere e il privilegio di dialogare con una persona attenta e appassionata, interessata e preparata non solo sulle politiche sportive ma anche sui valori che le politiche sportive possono generare. Ci siamo impegnati a intraprendere un percorso di rinnovata sinergia già a partire dalla sua annunciata visita a San Marino a marzo”, ha dichiarato il Segretario Lonfernini.

– foto Ministero per lo Sport e i Giovani –

(ITALPRESS).