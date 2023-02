Oggi, 10 febbraio 2023, ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, morto nel 1945 all’interno del campo di concentramento di Dachau, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani.

Questa mattina all’interno del Cimitero Ebraico della Certosa si è tenuta una cerimonia di commemorazione promossa dalla Questura di Bologna alla presenza del Prefetto, del Presidente della Comunità Ebraica e di altre autorità civili e militari.

Per ricordare le gesta eroiche del poliziotto scomparso, la cerimonia si è aperta con la deposizione, alle radici dell’ulivo piantumato nell’anno 2021, di una composizione floreale in memoria del valoroso dirigente di Polizia. È seguito un momento di raccoglimento in occasione della preghiera recitata dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Domenico Vittorini.