BOLOGNA (ITALPRESS) – Vittoria esterna del Monza di Palladino che al Dall’Ara batte il Bologna 1-0. Partita decisa nel primo tempo dalla rete di Donati, bravo a concretizzare l’incursione offensiva solitaria di Petagna in area felsinea. Tre punti d’oro per gli ospiti che agganciano in classifica proprio il Bologna (29 punti), mentre l’undici di Thiago Motta incassa una sconfitta casalinga che nell’arco della gara non è mai sembrato essere in grado di evitare.

Inizio di partita equilibrato e prima occasione da rete che arriva solo al 13′, con Lykogiannis che di testa costringe Di Gregorio all’intervento. Scampato il pericolo, il Monza prova a riorganizzarsi e, al 25′, Palladino può festeggiare il gol del vantaggio. Servizio vincente di Sensi per Petagna; l’attaccante lavora bene in area e il pallone arriva sui piedi di Donati, che davanti la porta felsinea non lascia scampo a Skorupski per lo 0-1 brianzolo. Il Bologna fa fatica a reagire alla rete incassata e, al 43′, si affida a Orsolini che prova a scuotere la sua squadra con una conclusione dalla distanza, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa i padroni di casa partono forte alla ricerca del gol del pareggio e, al 52′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Orsolini ci prova dal limite dell’area ma senza impensierire Di Gregorio, che blocca il pallone. Al 60′ il break lombardo con Caprari che, recuperato il pallone a centrocampo, prova la conclusione da metà campo ma senza inquadrare la porta avversaria. Il Bologna manda in campo il ritrovato Arnautovic e Barrow nel tentativo di dare maggior peso alla fase d’attacco e, al 72′, Orsolini sfiora l’incrocio con una conclusione a giro dal limite dell’area. La risposta del Monza arriva all’84’ con Rovella che dai trenta metri prova a sorprendere Skoruspki, ma l’estremo difensore polacco è attento e respinge il pallone. Il Bologna si riversa in attacco alla ricerca del gol del pareggio ma il Monza regge bene e porta a casa i tre punti.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).