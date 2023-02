Biscotti a forma di cuore per festeggiare il giorno più dolce dell’anno, San Valentino, Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite riconosciuta anche come Giornata Nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un momento globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle cardiopatie congenite che rappresentano circa il 40% di tutte le malformazioni neonatali, con un’incidenza in Italia di circa 8 neonati per 1.000 nati vivi, pari a circa 4.000 neonati l’anno. Un’occasione per esprimere sostegno a bambini e adolescenti nati con una cardiopatia congenita, a chi ogni giorno ha a che fare con i problemi legati a questa “disabilità invisibile” ed essere vicini a chi è in attesa di un trapianto di cuore.

San Valentino è arrivato anche nel Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e tanti bambini ricoverati al padiglione 23, insieme ai volontari dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, hanno festeggiato con biscotti a forma di cuore insieme ai genitori e al personale sanitario. La ricetta è stata appositamente pensata e creata per loro dai Cuochi della Cucina Centralizzata del Policlinico: farina biologica tipo 2 e a basso contenuto di zuccheri. Un momento dolce e delicato per regalare qualche ora “diversa” ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.