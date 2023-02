Vittoria con il minimo scarto, quella conseguita dai ragazzi della Val di Secchia sabato in casa a Reggio Emilia, specchio di una gara intensa, vissuta al cardiopalma dai primi minuti sino alla sirena finale.

Dopo la coriacea prestazione sfoderata nel turno precedente contro la Reggiana, l’avversario di questo scontro diretto per il treno-salvezza era Mantova, unica ancora appaiata a quota zero assieme ai padroni di casa. Entrambe le contendenti erano a caccia dell’intera posta in palio per scucirsi di dosso un ultimo posto in classifica già piuttosto scomodo.

I giovani Virgiliani di Boldrini si sono dimostrati compagine quadrata, affiatata e ben preparata atleticamente.

I bianco-blu Sassolesi hanno tentato di fare la lepre per tutto l’incontro, senza mai tuttavia riuscire nell’allungo decisivo.

Partita decisa ad un minuto dal termine da un’invenzione del talentuoso classe 2003 Luca Giovanardi che è valsa il 9-8 finale. Decisivi anche i centroboa Martinelli e Gianmarco Ferrari, il rientrante Costantini, ed il promettente portiere classe 2007 Cantiello che ha difeso i pali dei Formiginesi nella concitata seconda metà di gara.

Soddisfatto per i tre punti, l’allenatore Alberto Pierantoni ha commentato al termine della contesa: “Partita difficile con avvio forte e allo stesso tempo contratto. La squadra è giovane e questo giustifica che sbagli tanto, oggi però abbiamo dato prova di grande determinazione. Ora ritorniamo in vasca ad allenarci senza la paura di fallire, per raggiungere il nostro obiettivo.”

Le formazioni delle due squadre (tra parentesi: le reti segnate da ciascun giocatore):

ONDABLU FORMIGINE SASSUOLO-VIRGILIANA MANTOVA 9-8 (2-2; 2-1; 2-2; 3-3)

ONDABLU: Cantiello F., Costantini L. (1), Odorici M., Albertini A. (1), Gozzoli D. (2), Piva T., Bianco D., Giovanardi L. (2), Takeuchi K., Ferrari Gian. (1), Venturelli A., Martinelli A. (2), Cavazzoni F. (K). Allenatore: Pierantoni A.

VIRGILIANA: Donaduzzi G., Malvagia L., Danese G., Zavalani E., Malvagia Le., Donato M. (3, K), Zancogni F. (3, 1 rig.), Vicentini P. (1), Tenedini M., Bottarelli M., Chiavelli C., Favalli M., Zanoni D. Allenatore: Boldrini R.

Arbitro: Bertarini C.

(Uff. Stampa Ondablu Pallanuoto Sassuolo Formigine)