RAK Ceramics PJSC (Ticker: RAKCEC: Abu Dhabi), uno dei più grandi produttori cercamici al mondo, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2022. RAK Ceramics ha registrato una performance record per l’intero anno 2022 con un aumento totale dei ricavi del 22,9% a 3,52 miliardi AED e un aumento dell’utile netto del 19,8% in 340,1 milioni AED rispetto 2021.

Commentando i risultati, Abdallah Massaad, CEO del Gruppo RAK Ceramics ha

dichiarato:

“Sono contento di condividere le prestazioni della nostra azienda per l’anno 2022.

Nonostante le attuali condizioni macroeconomiche caratterizzate da un’inflazione

elevata e da una persistente crisi energetica, siamo riusciti a raggiungere risultati notevoli. Le nostre entrate totali sono aumentate del 22,9% su base annua, raggiungendo il risultato più alto dal 2009, seguite da una forte crescita del core business in ceramica, sanitari e tableware oltre alla crescita della rubinetteria sulla scia del consolidamento KLUDI. Questa è una testimonianza del nostro costante impegno a fornire valore ai nostri stakeholder.

Nonostante il difficile contesto economico, siamo riusciti a mantenere il nostro livello

di margine di profitto lordo, principalmente grazie alla nostra migliore efficienza

produttiva e all’utilizzo ottimizzato nel 2022. La crescita è stata ostacolata da ulteriori

costi legati ai dazi doganali sauditi, dai maggiori costi della produzione e dalle sfide

energetiche. Tuttavia, ci stiamo impegnando per superare queste sfide e stiamo già

vedendo accenni di correzione in alcuni casi.

Operativamente abbiamo continuato a progredire nei nostri progetti espansivi negli

Emirati Arabi Uniti in tutte le linee di business e ad avanzare su più fronti

“Greenfield”, incluso Bangladesh e Arabia Saudita.

Strategicamente abbiamo finalizzato il nostro esercizio di consolidamento delle

attività principali: il nostro piano di creazione di valore per Kludi è ben avviato, e

stiamo monitorando da vicino i suoi progressi; inoltre abbiamo raggiunto una quota di

partecipazione del 92% in RAK Porcelain a seguito di una serie di acquisizioni di

minoranza avviate nel 2022. Abbiamo consolidato la nostra posizione di gruppo e ci

stiamo impegnando a sfruttare le sinergie per rafforzare le operazioni in tutte le

attività operative principali.

Oggi, mentre ci approcciamo a chiudere il capitolo 2022, siamo orgogliosi del

progresso raggiunto e della nostra crescita e rimaniamo fermi nel nostro impegno a

fornire valore ai nostri stakeholder. Stiamo monitorando attentamente il contesto

economico e rimaniamo concentrati sull’esecuzione della nostra strategia di crescita.”

A proposito di RAK Ceramics

RAK Ceramics è uno dei più grandi marchi di ceramica al mondo. Specializzata in

pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres porcellanato, tableware, sanitari e

rubinetteria, l’azienda ha una capacità produttiva di 118 milioni di metri quadrati di

piastrelle, 5,7 milioni di sanitari, 26 milioni di tableware e 2,6 milioni di pezzi di

rubinetteria all’anno nei suoi 23 stabilimenti all’avanguardia negli Emirati Arabi Uniti,

India, Bangladesh ed Europa.

Fondata nel 1989 e con sede negli Emirati Arabi Uniti, Rak Ceramics serve clienti in

oltre 150 paesi attraverso la sua rete di hub operativi in Europa, Medio Oriente e

Nord Africa, Asia, Nord e Sud America e Australia.

RAK Ceramics è una società quotata in borsa presso l’Abu Dhabi Securities

Exchange negli Emirati Arabi Uniti e come gruppo ha un fatturato annuo di circa 1

miliardo di dollari USA.