Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia sono i protagonisti di ‘Amori e sapori nelle cucine del principe’, il nuovo spettacolo scritto da Roberto Cavosi, in scena dal 17 al 19 febbraio 2023 al Teatro Duse di Bologna (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 16). Sul palco anche Giancarlo Ratti, Tommaso D’Alia, Rossella Pugliese e Francesco Godina. Alla regia Nadia Baldi che firma anche il progetto luci. Le scene sono di Luigi Ferrigno.

Sicilia, 1862. Mentre sull’Italia soffiano i venti del nuovo Regno che si prepara a unificare la penisola, nei palazzi nobiliari l’aristocrazia decadente si prepara a fare i conti con il nuovo corso della storia. Nobili impettiti e nobildonne riccamente agghindate partecipano a balli e banchetti come quello per il fidanzamento del nipote del principe. Quanto accade intorno ai nobili, per loro sembra non esistere e comunque non essere in grado di mettere a rischio le vecchie abitudini.

Biglietti da 18 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket