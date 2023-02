Competenze, valori, territorio: SACMI inaugura l’Academy

Taglio del nastro alla presenza del sindaco di Imola, Marco Panieri. Già all’attivo oltre 48mila ore di formazione nel solo 2022, per circa 3mila persone coinvolte. Il presidente di SACMI, Paolo Mongardi: «L’Academy non è solo un luogo fisico. Partiamo da qui per condividere la cultura del ‘saper fare’ e del ‘saper essere’, ispirati ai nostri valori”