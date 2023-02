Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona.

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 febbraio, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.

Sulla A13 Bologna-Padova, al fine di consentire l’esecuzione delle attività previste nel piano di ammodernamento del cavalcavia dello svincolo di Rovigo, situato al km 70+291, in adempimento a quanto previsto dalle più recenti normative in materia di adeguamento strutturale, sarà chiusa la stazione di Rovigo, in entrata verso Bologna, dalle 22:00 di martedì 21 febbraio alle 6:00 di lunedì 15 maggio.

In particolare, la stazione sarà chiusa con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 febbraio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova;

-dalle 6:00 di mercoledì 22 febbraio alle 6:00 di lunedì 15 maggio, in modalità continuativa, in entrata verso Bologna;

-nelle due notti di mercoledì 22 e di giovedì 23 febbraio, con orario 22:00-6:00, in uscita per chi proviene da Padova.

Le attività, secondo il cronoprogramma condiviso con le Istituzioni locali, sono state pianificate al fine di comprimere al massimo la durata delle lavorazioni, prevedendo turni consecutivi di lavoro, dal lunedì al sabato. Per l’intero periodo di attività del cantiere, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia attiverà inoltre un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.

Al fine di garantire la percorribilità in direzione di Bologna, potrà essere utilizzato il seguenti itinerario lungo la viabilità ordinaria dove, per l’occasione, è stata predisposta idonea segnalazione attraverso cartelli di colore giallo: SR.88, SP18, Via Biaganelli, SP16, SP24, Via San Giorgio, Via Matteotti, SS434 Transpolesana.