Al Teatro Duse di Bologna, martedì 21 febbraio alle ore 21, nell’ambito del filone DUSEracconti – Storie di donne, va in scena ‘Vieni avanti, cretina!’ il format teatrale ideato e condotto da Serena Dandini.

“Questo format teatrale vuole finalmente celebrare la cretineria al femminile! Un’esclamazione che può sembrare audace di questi tempi, ma perfettamente in linea con la lunga strada in salita dell’emancipazione delle donne” spiega la stessa Dandini, ricordando che “anche la comicità è stata da sempre un campo di battaglia in cui gli uomini hanno mantenuto ruoli privilegiati da protagonisti, relegando il sense of humour femminile a un simpatico contorno di poco valore”. Non a caso, più di un secolo fa, “Virginia Woolf aveva già capito che l’umorismo era stato negato alle donne affermando che: ‘le donne e i bambini sono i principali rappresentanti dello spirito comico’, quindi, è arrivato il momento di riprendere in mano questo scettro”.

