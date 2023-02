Lo scorso weekend si è tenuto, presso il PalaReggiani di Castelfranco Emilia, il penultimo

raduno tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati, in vista dei

mondiali, che si disputeranno a Perth in Australia dal 15 al 21 Aprile 2023.

La selezione diretta dallo staff modenese composto da Francesco Brandoli e Cristiana Ziosi,

detentrice del titolo iridato, si è cimentata in un weekend di allenamenti, culminato con la

partita disputata con la Rappresentativa AIDO Provinciale over 50.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castelfranco Emilia e da AIDO Nazionale, è stato

organizzato dalle Sezioni AIDO di Castelfranco Emilia e Provinciale di Modena.

Le due squadre hanno messo in evidenza un bel gioco, il risultato sportivo è stato a favore

della Nazionale per 3 set a 1, ma la reale vittoria è stata certamente assegnata a tutti coloro che portano un messaggio di speranza agli oltre 8000 pazienti attualmente in lista d’attesa per un trapianto, nel nostro Paese.

Non hanno voluto mancare per un saluto e uno squisito incitamento alcune tra le personalità più famose dello sport nazionale e dello spettacolo: Andrea Lucky Lucchetta, Marco Ballotta, Rachele Barbieri, Gianluca Giuttari e Alberto Bertoli, che hanno sostenuto i campioni, in vista della trasferta australiana.

Costante per tutto il weekend il supporto di Trc Modena, del Circolo fotografico studio’s 983,

di Dante Gibertini e della fantastica Protezione Civile di Castelfranco Emilia, che ha messo a

disposizione un esemplare spiegamento di volontari.

NAZIONALE TRAPIANTATI E DIALIZZATI: 3 – RAPPRESENTATIVA AIDO MODENA: 1 (25-20 / 25-21 / 25-27 / 25-19)

Nazionale Trapiantati e Dializzati

Mazzantini, Giarola, Guerra, Scelfo, Pege, Antichi, Wirz, Serra, Mestriner, Paolini,

Trajanovsky; liberi: Roberto e Rivalta

allenatore: Francesco Brandoli

assistente: Cristiana Ziosi

Rappresentativa AIDO

Baraldi, Savarino, Cattini, Villa, Biagioni, Scacchetti, Copelli, Musatti, Baraldi, Melotti,

Montaruli, Monari libero: Boschetti

Allenatore: Franco Beneventi

Assistente: Rodolfo Cavani

Arbitri: Maiellano e Malpighi

Segnapunti: Ferrari