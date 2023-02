Squadre dei Vigili del fuoco di Bologna, 10 unità complessive, stanno operando sulla A13, Km 13 direzione Nord, per l’incendio di un autoarticolato che trasportava cartone e lastre di cartongesso. Estinto l’incendio i Vigili del fuco stanno provvedendo alla bonifica. Traffico chiuso durante le operazioni di spegnimento.

Sullo stesso tratto, al km 11, si è verificato un incidente stradale tra tre mezzi pesanti con una persona rimasta incastrata. Le squadre dei Vigili del fuoco stanno operando per liberare i feriti e la messa in sicurezza dell’area, causa fuoriuscita di gasolio.

E’ stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova.

Sul luogo dell’evento, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Attualmente (15:00) il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Padova. Agli utenti in viaggio provenienti da Bologna e diretti verso Padova, si consiglia di uscire a Bologna Interporto e rientrare ad Altedo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.