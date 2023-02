Cielo tra il nuvoloso e il molto nuvoloso con foschie e nebbie sulle zone di pianura nord-orientali al primo mattino e addensamenti più compatti sui rilievi emiliani dal pomeriggio, dove potranno dar luogo a deboli piogge o pioviggini. Temperature minime in lieve aumento con valori attorno a 7/8 gradi, localmente inferiori sulle aree extra-urbane del settore orientale della regione. Massime in lieve flessione con valori attorno a 12/13 gradi. Temperature ancora superiori alla norma del periodo. Venti deboli in prevalenza orientali. Mare da calmo a poco mosso.

(Arpae)