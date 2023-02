“La Giornata europea delle vittime di reato, che cade oggi, è un momento fondamentale per sensibilizzare istituzioni e realtà varie sul pieno riconoscimento della condizione e dei diritti delle vittime. Succede ancora troppo spesso, infatti, che le condizioni di vulnerabilità delle vittime siano dimenticate o passino in secondo piano nelle dinamiche del processo. È una situazione che rischia aumentare la sensazione di isolamento ed alimentare un senso di sfiducia nella giustizia”.

“Comune di Bologna e Città metropolitana sono tra i fondatori della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, realtà unica in Italia, oggi presieduta da Carlo Lucarelli, e che ha avuto come primo presidente Sergio Zavoli.

La Fondazione consente di sostenere le vittime in modo efficiente e rapido, su segnalazione dei Sindaci, concretizzando la capacità di farci comunità attorno alle vittime. Per questo, rinnoviamo e rilanciamo la nostra partecipazione a questo prezioso strumento anche facendo rientrare a tutti gli effetti la Città metropolitana tra gli enti che la sostengono”.